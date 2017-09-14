Gazzeli hacıların ülkelerine dönüşü devam ediyor

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Filistinli hacıların Refah Sınır Kapısı'ndan Gazzeye girişleri devam ediyor.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 800 kişiden oluşan üçüncü kafilenin Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerinin devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada, cuma günü ve dün ülkeye giriş yapan hacı sayısının bin 580 kişi olduğu belirtildi



Sınır Kapıları İdaresinden dün yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın, geriye kalan Gazzeli hacıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı tek taraflı 2 gün daha açık tutacağı belirtilmişti.



Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.