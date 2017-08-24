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Gazzeli çocuklar Batı Şeria'yı ziyaret etti

Gazzeli çocuklar Batı Şeria'yı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) tarafından organize edilen Batı Şeria'yı tanıtım gezisi çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden gelen 90 çocuk Batı Şeria'nın Nablus kentini ziyaret etti.
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Gündem 24 Ağustos 2017 - 08:51

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