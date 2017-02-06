Gazzeli berberden elektrik kesintilerine ilginç çözüm

Gazzeli berber Advan, elektrik sıkıntısına karşı yakarak saç tıraşı yöntemini kullanıyor.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde berberlik yapan Ramazan Advan, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle saç tıraşında ateşle yakma yöntemini kullanmaya başladı.



Eski bir yöntem olan yakarak saç kesme, Gazze'de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle yeniden kullanılmaya başlandı. Advan, elektrik sıkıntısı nedeniyle bu yönteme başvurduğunu ve özellikle son model kesim isteyen müşterilerinde bunu uyguladığını kaydetti.



Özellikle elektrik enerjisiyle çalışan fön makinelerinin yerine bu yöntemi kullandığını aktaran Advan, kimyasal maddelerden hazırladığı ve küçük tüpler içine yerleştirdiği bir karışımı belli miktarda ve belirli mesafeden saçın üzerine serptiğini ve ateşin tutuşmasıyla saçı tıraş etmeye başladığını söyledi. Advan, saçı yakmak için kullandığı maddenin zararlı olmadığını ve tüm dünyada kullanıldığını ifade etti.



Advan, kullandığı bu yöntemin hem sıcaklığın saça geçmesi sayesinde fön makinesinin görevini gördüğünü kan dolaşımını harekete geçirdiğini hem de saç foliküllerini canlandırdığını ve daha yumuşak hale gelmesini sağladığını dile getirdi.



Advan, Gazze'deki pek çok berberin kendisinin kullandığı bu yöntemi öğrenmek istediğini aktardı.