Gazzeli alimlerden Myanmar'a kınama

Gazzeli alimler Myanmar askerlerinin Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı saldırılar ve hak ihlalleri Gazze'deki din alimleri tarafından protesto edildi.



Filistinli Alimler Derneği Başkanı Mervan Ebu Ras, çok sayıda kişinin katıldığı gösterinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Myanmar'da yaşananlar çağımızın en büyük insanlık suçudur. Tüm bunların dünyanın gözü önünde olması utanç vericidir." dedi.



Ebu Ras, uluslararası camiaya söz konusu katliamları gerçekleştirenleri "savaş suçlusu" ilan etme çağrısı yaptı.



Filistinli alim, Rohingya Müslümanları konusunda Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını ise "mertçe ve dik bir duruş" olarak nitelendirdi.