Gazze'den Katar'a destek

Gazzeliler, bazı Arap ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a destek için cuma namazlarını Han Yunus kentindeki Hamad bin Halife Al Sani camisinde eda etti.

Gazzeliler, bazı Arap ülkeleriyle kriz yaşayan Katar'a destek için cuma namazlarını Han Yunus kentindeki Hamad bin Halife Al Sani camisinde kıldı.



Katar'ın, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde yaptırdığı Hamad bin Halife Al Sani camisine gelen onlarca Filistinli, namazlarını burada kılarak Doha yönetimine destek vermek istedi.



Namazı kıldıran cami imamı Şeyh Emir Ebul Umrayn, cuma hutbesinde "Yardım etmek, Müslümanların görevidir." dedi.



Arapların meselelerinin, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi oluşumlar dahilinde çözülmesi çağrısında bulunan Ebul Umrayn, "Katar'ın Gazze'ye yaptığı iyilikleri kimse inkar edemez. Burada hastaneler, camiler yaptırdılar. Yetimlere baktılar. Filistin halkı bu iyilikleri unutmaz. Katar ya da Suudi Arabistan ya da diğer İslam ülkeleri, Gazze halkı iyilik yapanları unutmaz." diye konuştu.



İslami değerler ile kutsalları korumak ve düşmanların saldırılarını engellemek için aralarında anlaşmazlık bulunan Arap ülkelerinden kardeş ilişkilerine geri dönmelerini isteyen Ebul Umrayn, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı hatırlattı.



Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar'ı diplomatik ablukaya alarak, tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.



Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.