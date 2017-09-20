Gazze'deki Nasır Selahaddin Tugayları'ndan tatbikat

Gazze'deki Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı Nasır Selahaddin Tugayları askeri eğitim tatbikatı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde askeri bölgede düzenlenen tatbikatta, düşman mevzilerini bombalama, baskın düzenleme, yaralıların tahliyesi gibi başlıklarda eğitimler yapıldı.



Nasır Selahaddin Tugayları Sözcüsü Ebu Ataya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tatbikat, ileride düşmanla (İsrail) çıkabilecek herhangi bir savaşa hazırlık çerçevesinde yapıldı. Direniş, halkımıza saldırmayı düşünmesi durumunda işgalci İsrail ile her türlü çatışmaya hazırdır." dedi.



Ebu Ataya, ellerindeki her imkânı kullanarak silahlarını geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.



İsrail'in son olarak Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün devam eden Gazze saldırılarında 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin kişi yaralanmıştı.