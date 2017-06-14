Gazze'deki maaş krizi

Esirler Enformasyon Ofisi Müdürü Şedid: Filistin yönetiminin, serbest bırakılan Filistinlilerin bazılarının maaşını kesmeye devam etmesi ne ulusal ne de ahlaki olarak kabul edilebilir.

Hamas, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin, Hamas ile İsrail arasında 2011 yılında varılan esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinlilerin bazılarının maaşını kesmeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.



Hamas hareketine bağlı Esir Enformasyon Ofisi Müdürü Abdurrahman Şedid, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin yönetiminin, serbest bırakılan Filistinlilerin bazılarının maaşını kesmeye devam etmesi ne ulusal ne de ahlaki olarak kabul edilebilir." ifadesini kullandı.



Filistin yönetiminin, esir takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Filistinlileri ve ailelerini en basit yaşam haklarından mahrum ederek cezalandırmak yerine onurlandırması gerektiğini kaydeden Şedid, maaşların kesilmesi kararının uygulanmasının, gelecekte tüm serbest bırakılan Filistinlileri kapsayacağını aktardı.



Şedid, Filistinli gruplardan, kararı durdurması ve kesilen maaşları yeniden ödemeye başlaması için Batı Şeria'daki Filistin yönetimine baskı yapmalarını istedi.



Batı Şeria'daki Filistin yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



Hamas ile İsrail arasında varılan esir takasıyla serbest bırakılan Filistinliler, 6 Haziran'da yaptıkları açıklamada, mayıs ayı maaşlarının Filistin hükümeti tarafından kesildiğini duyurmuştu.



İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan binlerce eski Filistinli tutuklu, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminden her ay düzenli maaş alıyor.



Hamas ile İsrail arasında 2011'de varılan esir takası anlaşmasıyla İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.