Gazze'deki elektrik krizi

Hamas, İsrail'e Gazze'ye elektrik verme çağrısında bulundu.

Hamas, İsrail'e elektrik sıkıntısının had safhaya ulaştığı Gazze'ye enerji verme çağrısı yaptı.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilerden alınan vergi gelirlerinden Gazze'nin elektrik ihtiyacını karşılaması gerektiği ifade edildi.



Açıklamada, Tel Aviv yönetimi bir süre önce aldığı "Gazze'ye verilen elektrik miktarında kısıtlamaya gitme" kararının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıldı.



Filistin yönetimi hafta başında, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmeye karar vermişti. İsrail hükümeti de bunun ardından Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.



İsrail, elektrik santralinde geçen nisan ayında üretimin durmasının ardından Gazze'nin tek enerji kaynağı haline gelmişti. İsrail halihazırda Gazze'nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyor.