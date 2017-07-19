Gazze'de elektrik krizi protesto edildi

UNRWA'yı konuyla ilgili sorumluluktan kaçmakla suçlayan Gazzeli göstericiler, ajansın giriş ve çıkışını protesto amaçlı kapattı.

Gazze'deki elektrik krizini protesto eden Filistinli mülteciler, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) binasının giriş ve çıkışını kapattı.



Mülteciler Halk Komitelerinin çağrısıyla düzenlenen eylemde, UNRWA elektrik krizinin çözümü konusunda sorumluluktan kaçmakla suçlandı.



Kuruma tepki göstererek birkaç saat bina önünü kapatan ve giriş çıkışlara izin vermeyen göstericiler, kapısına da "Elektrik almak hakkımız", "Filistin mülteci kampları, UNRWA'nın sorumluluğundadır" yazılı kağıtlar yapıştırdı.



Gazze'deki komitelerin sorumlusu Muin Ebu Avkel, burada yaptığı açıklamada, "Gazze yavaş yavaş ölüyor. UNRWA ise hiçbir şey yapmıyor. Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun sessiz kalması, ablukaya ortak olduğu düşüncelerini akla getiriyor." dedi.



Bölgedeki sıkıntıları, "su ve elektriğin olmaması, işsizliğin yüzde 80'i geçmesi, maaşlarda kesintilerin olması, sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze dışında tedaviye izin verilmemesi" şeklinde sıralayan Ebu Avkel, UNRWA'nın uluslararası sözleşmelere göre Gazze'deki mültecilere yardım yapma, onurlu bir hayat için en temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunun bulunduğunu vurguladı.



Ebu Avkel, Filistin mülteci kamplarındaki elektrik probleminin çözümüne katkıda bulunmaması durumunda UNRWA karşıtı gösterilerin gelecek hafta itibarıyla artacağı uyarısında bulundu.



Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.



İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektrik arzını aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle kente günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.