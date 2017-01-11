Gazze'de elektrik krizi büyüyor

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden oluyor.

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.



Bu durumdan en çok etkilenen kentin varoşlarındaki Filistinliler, bir süredir yaşanan elektrik sıkıntısının, kış aylarıyla birlikte daha da hissedilir hale geldiğini, ısınma ve aydınlatma için kullanmak zorunda kaldıkları iptidai araçların neden olabileceği muhtemel yangınlar konusunda endişeli olduklarını anlattı.



Muhammed Ebu Nimr isimli Filistinli gecekonduda ısınmak için yaktıkları teneke ve mangal benzeri araçların çok güvenli olmadığını bildiğini, ancak elektrik kesintileri nedeniyle başka çareleri de olmadığını belirtti.



Ebu Nimr, "Ailem için tehlike oluştursa da ısınmak için bunları kullanmak zorundayız. Şiddetli soğuktan sonra bununla bir nebze olsun ısındık." dedi.



Elektrik krizinin yeni olmadığını dile getiren Ebu Nimr, "Elektrik krizi aslında uzunca bir süredir devam ediyor. Şimdiye kadar çözülmedi, yakın zamanda çözülecek gibi de görünmüyor. Kışla birlikte kriz Gazze halkı tarafından daha çok hissedilmeye başlandı." ifadelerini kullandı.



Çocuklarının mum ışığında ders çalıştığını söyleyen Abir Zagrab (35) isimli anne de "Aydınlatmada mum kullanıyoruz. Geçen sene mum kaynaklı bir yangında evimiz hasar gördü. Çok şükür ölen yaralanan olmadı. Buna rağmen yine mum kullanmak dışında yapabileceğimiz bir şey yok."dedi.



Jeneratör ya da yakıt alacak imkanlardan yoksun olduğunu söyleyen Zagrab şöyle konuştu:



"Elektrik bugün sadece iki saat geldi. Hayat bu şekilde çok zor. Yetkililerden bu konuya acil bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Sıkıntılarımız günden güne artıyor. Elektrik sorununun yanında bir de mutfak tüpü bulmakta zorluk çekiyoruz. "



Gaz ve Petrol İstasyonu Sahipleri Derneği üyesi Nur El-Haznedar ise Gazze'de kış aylarıyla birlikte mutfaklarda kullanılan tüpler için yüzde 60 oranında gaz sıkıntısı çektiklerini bunun da büyük bir krize yol açtığını belirtti.

GAZZE'DE 10 YILDIR ELEKTRİK SIKINTISI YAŞANIYOR



Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor. Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor. Gazze'de 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanıyor.



Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 oranında vergi uyguluyor.