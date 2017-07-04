Gazze’de 2 bin 500 hastanın durumu kritik

Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı’nın tedavi amacıyla yurt dışına sevk işlemlerini durdurması nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 Gazzeli hastanın durumu ciddiyetini koruyor.

Hamas tarafından yönetilen Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Ramallah merkezli Filistin Sağlık Bakanlığı’nın tedavi amacıyla yurt dışına sevk işlemlerini durdurması nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 Gazzeli hastanın durumunun kritik olduğunu duyurdu.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramallah Yönetimi’nin sevk işlemlerini politik sebeplerle durdurması nedeniyle, 2 bin 500 hastanın sevk talepleri Ramallah’ta bekletiliyor. Ramallah Yönetimi’nin keyfi uygulamaları nedeniyle buradaki hastaların hayatları hakkında büyük endişe duyuyoruz.” denildi.



Açıklamada, hastaların insani yardım çağrısında bulunduklarına ancak kendilerine herhangi bir yardım gelmediğine dikkat çekildi.



Gazze Şeridi'ndeki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'na yönelmek zorunda kalıyor.



Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na bağlı yurt dışındaki tedavi işlemleriyle ilgilenen birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor.