Gazze Şeridi'ndeki sağlık sorunları

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra: Bakanlık bünyesindeki 942 doktorun zorla emekli edilmesi Gazze Şeridi’ndeki sağlık sistemini yıkıma uğratmayı amaçlıyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki yüzlerce doktoru emekliye ayırmasının sağlık sistemini "yıkıma" uğrattığını bildirdi.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık bünyesindeki 942 doktorun zorla emekli edilmesi, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sistemini yıkıma uğratmayı amaçlıyor." denildi.



Söz konusu uygulamanın Filistinlilerin sağlık hizmetlerinden faydalanmaya yönelik hakkının açık ihlali sayıldığını belirten Kudra, "hastaların hayatını tehdit eden tüm ayrımcı uygulamaların" durdurulması için ilgili bütün yetkilileri müdahalede bulunmaya çağırdı.



Dünya Sağlık Örgütü Gazze Temsilcisi Mahmud Zahir, daha önce yaptığı konuşmada, "Gazze’deki sağlık hizmetleri ciddi oranda geriledi. Bu gerileme de tehlikeli bir hal aldı." demişti.