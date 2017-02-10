Gazze Şeridi'ndeki elektrik krizi

Gazze'deki Enerji İdaresi, elektrik istasyonunun çalıştırılması için gereken yakıtın temin edilememesi durumunda yeni bir kriz yaşanacağı uyarısında bulundu.

Enerji İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Katar'ın sağladığı yakıtın ilk bölümünün tükendiği ve Ramallah'taki Filistin Petrol Kurumu'nun yakıt vergisini yeniden tam olarak almaya başlaması nedeniyle yakıt satın alınamadığı belirtildi.



Elektrik santralinin ilerleyen günlerde durması ve Gazze'de büyük bir elektrik krizi yaşanmasına karşı uyarıda bulunan İdare, yetkili makamları yeni bir kriz yaşanmaması için acil müdahaleye çağırdı.



Türkiye geçen ay elektrik santraline 15 milyon litre yakıt göndermeyi planladığını açıklamıştı.



Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.