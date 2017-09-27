Gaziantep'teki FETÖ davası

FETÖ'nün "yargı yapılanması"na yönelik soruşturmada, "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istenen eski başsavcı Durdu Kavak hakim karşısına çıktı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık eski başsavcı Durdu Kavak'ın yargılanmasına başlandı.



10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kavak ile avukatı ve yakınları katıldı.



Söz alan Durdu Kavak, terör örgütüyle ilk defa 1990 yılında staj döneminde bir tanıdığının "çiğ köfte" yeme davetiyle gittiği evde tanıştığını anlattı.



"Gülen cemaati"nden olduğunu söyleyen "Adnan" ismindeki kişinin kendisini örgüte davet ettiğini ancak kabul etmediğini öne süren Kavak, 1992 yılında göreve başladıktan sonra bu şahsın yine 2-3 kişiyle kendisini ziyaret ederek teklifini yinelediğini, kendisinin de aynı cevabı verdiğini iddia etti.



Bu ziyaret sırasında avukat olarak bildiği Gürler Dursun ile tanıştığını kaydeden Durdu Kavak, Dursun'un kendisini sık sık ziyaret ettiğini, hatta bir keresinde "Cemaate girme ama insanlık için dost ol, sen başarılı birisin" diyerek ikna etmeye çalıştıklarını ancak kendisinin yine aynı cevabı verdiğini öne sürdü.



Daha sonra 2006 yılında Diyarbakır Başsavcılığına atandığını, "faili meçhul cinayetler" davasında FETÖ'nün özel yetkili savcılarına engel olmaya çalıştığını ancak örgütün çok güçlü olması nedeniyle başaramadığını anlatan Kavak, yine çözüm sürecindeki "Habur olayı"nda hükümetin yanında yer aldığını ancak örgütün savcılarının yine kendisine zorluklar çıkarttığını ifade etti.



Durdu Kavak, bu süreç içerisinde de Gürler Dursun'un ziyaretler gerçekleştirdiğini, FETÖ'nün savcılarına engel olmaya çalıştığı sırada tehditlere maruz kaldığını, kendisinin yine bu kişiyi odasından çıkarttığını iddia etti.



Mahkeme Başkanı Akın Akkaya'nın "Gürler Dursun'u niçin kabul ediyorsun" şeklindeki sorusuna Kavak, Dursun'un "çok yapışık" birisi olduğunu, kabul etmediği zaman 2 saat bekleyebildiğini kaydetti.



Durdu Kavak, daha sonraki süreçte Bakanlıktaki dönemin yetkili kişileriyle görüştüğünde örgütün çok etkili olduğunu, dikkat etmesi konusunda uyarıldığını ifade ederek, "Bunun üzerine 'örgüte yakınmış gibi' gözükmek için okul ve staj döneminde örgütten olduğunu bildiğim Bakanlıkta ve Yargıtayda bulunan kişileri ziyaret etmeye başladım. Ama yine soruşturmalarda onlara engel olmaya çalıştım. Ziyaretlerimde bana çok sıcak davranıyorlardı ancak bunun gerçek olmadığını Yargıtay seçiminde fark ettim. Diyarbakır'daki görev sürecinde yorulduğumu belirterek Yargıtay üyeliği istemiştim ancak seçilmemiştim." dedi.



Daha sonra İzmir Başsavcılığına atandığı aktaran Kavak, burada da yine FETÖ'nün gerçekleştirdiği "askeri casusluk", "liman" gibi davalarda örgüte engel olmaya çalıştığını belirtti.



Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Kavak, tanıkların husumet nedeniyle ifade verdiklerini, bunların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



Meslek hayatı boyunca örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiğini savunan Durdu Kavak, tahliyesini talep etti.



Başkan Akkaya, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan oluşu, cezanın kanundaki alt sınırını dikkate alarak sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.