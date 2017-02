Gaziantep'te üretiliyor, 35 ülkeye ihraç ediliyor

Mardin'in Midyat ilçesinde başladığı gıda toptancılığı işini zamanla geliştiren Akan, Gaziantep'teki fabrikasında ürettiği çikolata, kahve ve meyve aromalı toz içecekleri 35 ülkeye ihraç ediyor.

Seyyid Yusuf Akan, Gaziantep'teki fabrikasında ürettiği çikolata, kahve ve meyve aromalı toz içecekleri Irak, İran, Çin, Tayvan, Cezayir, Senegal'in de aralarında bulunduğu 35 ülkeye ihraç ediyor.



Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikasında ürettiği ürünlerle özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde damakları tatlandıran Akanlar Çikolata AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş hayatına 1978 yılında Midyat'ta gıda toptancılığıyla başladığını söyledi.



Uzun yıllar bu işle uğraştıktan sonra 1995 yılında Gaziantep'e yerleştiklerini ve ticaret yaparak ihracata başladıklarını anlatan Akan, "2000 yılında kendi ürünlerimizi üretebilmek için imalat işine girdik. 600 metrekare alanda 3 makineyle başladığımız bu işte şu an 5 bin metrekarelik fabrikamızda 30 makineyle üretim yapıyoruz." dedi.



Akan, fabrikalarında çikolata, kahve çeşitleri, meyve aromalı toz içecek, meyve suyu ve bulyon ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Şu anda üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. İç piyasada da Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı çalışıyoruz. Çikolatayı yazın satamıyoruz. Çalıştığımız ülkeler genellikle sıcak ülkeler olduğu için yazın çikolata tercih edilmiyor. O nedenle sadece 4-5 ay çikolata çalışabiliyoruz. Afrika ülkelerine genellikle meyve aromalı toz içecek gönderiyoruz. Geçen yıl Irak, İran, Suriye, Cezayir, Senegal, Mali, Gine-Bissau, Çin, Tayvan, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 35 ülkeye yaklaşık 40 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. Her yıl düzenli periyotlarla yurt dışı fuarlara katılarak 35 ülkeye yaptığımız ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Şirketimizin kuruluşundan bu yana her zaman marka bilinci içinde olduk. Hedefimiz markalaşarak bilinirliğimizi artırmak."



AFRİKA'YA ÇİKOLATAYI SEVDİRMEYİ AMAÇLIYOR



Afrika ülkelerindeki insanların çikolatayı çok fazla tanımadığını ve bu nedenle fazla tüketilmediğini aktaran Akan, "Oraya daha çok meyve suyu ve meyve aromalı içecek gönderiyoruz. Ancak biz çikolata da gönderiyoruz. Amacımız çikolatayı onlara tanıtarak, sevdirerek daha fazla tüketim sağlamak." dedi.