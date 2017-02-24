Gaziantep'te PKK/KCK operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'yla işbirlikçilik yapan, örgütsel toplantıları organize ederek, kanunsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi.



Ekipler, aralarında HDP ile DBP yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 11 kişi ise serbest bırakıldı.