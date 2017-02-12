Gaziantep'te göçük: 1 ölü

Nurdağı ilçesinde kullanılmayan krom madeninde meydana gelen göçükte 15 yaşında çocuk, hayatını kaybetti.

Terken Mahallesi'nde kullanılmayan maden ocağı çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Ali Kaya (15) yağmur nedeniyle zeminin kayması sonucu göçük altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Kaya'nın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Bu arada Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün de olay yerine giderek, olayla ilgili bilgi aldı.