Gaziantep'te "Baklava Alayı" geleneği canlandırıldı

Osmanlı döneminde 17. yüzyılda başlatılan ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna kadar sürdürülen "Baklava Alayı" geleneği bu tatlının "ana vatanı" Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilk kez yapıldı.

Osmanlı döneminde 17. yüzyılda başlatılan ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı 1826 yılına kadar devam eden "Baklava Alayı" geleneği, Gaziantep'te ilk kez Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla canlandırıldı.



BAKLAVA ALAYI



Gaziantep Kalesi önündeki törende, temsili olarak Osmanlı padişahının kılıcını taşıyan silahtar ağa ile iki vezir, baklavaları alarak ramazan etkinliklerinin yapıldığı alana doğru "Baklava Alayı" yürüyüşünü başlattı. Yürüyüşe mehter takımı eşlik etti.



Alayın ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği İstasyon Meydanı'na gelmesi ve dua edilmesinin ardından vatandaşlara baklava dağıtıldı.



Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminde devam eden bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Osmanlı'nın, devletin ve milletin koruyuculuğunu yapan askerlere ne kadar önem verdiğini bir kez daha gördüklerini belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:



"Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı belediyemize çok teşekkür ediyorum. Biz çalışkan bir şehiriz. 2 milyonuz. 500 bin Suriyeliye sahip çıkıyoruz. Dünyanın bildiği bu güzel tatlı, bir şehirle eş anlamda kullanılıyor. O şehir Gaziantep'tir. Gaziantep'in baklavası olarak biliniyor. Bu sizlerin eseri. Bu kadim lezzet 6 asırdır İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda da yine buradan giden ustalarla ikram edildi. O dönemde başlayan gelenek halen sürüyor."



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu geleneğin Kanuni Sultan Süleyman döneminde başladığını ve ramazan ayının 15'inde yapıldığını öğrendiklerini aktardı.



Geleneği sürdürmenin sorumluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şahin, "Gelenekten geleceğe gidiyoruz. Yerelden evrensele gidiyoruz. Çocuklarımız bunları görsün, geleceğe taşısın istiyoruz. En iyi lahmacun, en iyi kebabı ve en iyi yemeği biz yapıyoruz. Gaziantep olarak baklavanın da en iyisini biz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



BAKLAVA ALAYI



"Baklava Alayı" geleneği, Osmanlı döneminde 17. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktı.



Ramazan ayının 15. gününde padişah, halife sıfatıyla Hırka-i Şerif'i ziyaret ettikten sonra, İstanbul'da yeniçeri ve diğer asker ocaklarına her on nefere bir sini düşecek şekilde saray baklavası gönderilirdi.



Baklavaların asker tarafından teslim alınışı ve kışlalara götürülüşü, gösterişli bir tören şeklinde olur, bu törene "Baklava Alayı" denirdi.



Halk ise baklava alayını seyretmek için sokaklara dökülür, padişaha ve askere sevgi gösterilerinde bulunurdu.



Bu gelenek, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı 1826 yılında son buldu.