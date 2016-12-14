Gaziantepspor'da kötü gidiş sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında TFF 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Grupta yaptığı ikinci maçını da kazanan sarı-yeşilli takım, puanını 6'ya çıkardı.



20. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Batuhan Karadeniz, takımını öne geçirdi: 0-1.



23. dakikada Cemil Adıcan'ın ceza sahasına attığı topla buluşan Batuhan Karadeniz, yere düşmesine rağmen meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 0-2.



36. dakikada Halil Koçak'ın ceza sahasına attığı pasla buluşan Mertcan Çam, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla, topu ağlara gönderdi: 0-3.



Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Şanlıurfaspor, deplasmanda 3-0 kazandı.



Müsabakadan önce sahada görevli özel güvenlik görevlileri, çevik kuvvet polislerine çiçek hediye ederek "Özel güvenlik polis el ele" pankartı açtı.



Taraftarlar ise tribünde Türk bayrağı açarak sık sık "Şehitler ölmez vatan bölünmez, çevik sen bizim her şeyimizsin" şeklinde tezahürat yaptı.



Gaziantepspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, maçı tribünden takip etti.

Stat: Kamil Ocak



Hakemler: Serkan Tokat, Bülent Gökçü, Aleks Taşcıoğlu



Gaziantepspor: Erten Ersu, Alpay Koçaklı (Dk. 61 Oktay Aydın), Rajtoral, Şenol Can (Dk. 46 Abdülkadir Kayalı), Emre Nefiz, Kolar, İlker Günaslan, Kisliak, Putsila, Orkan Çınar, İlhan Parlak (Dk. 52 Angan)



Şanlıurfaspor: Vjekoslav, Hasan Batuhan Artarslan, Mertcan Çam (Dk. 87 Abdülaziz Solmaz), Askar, Karc, Berkan Can Değirmencioğlu, Fortes (Dk. 63 Oktay Delibalta), Halil Köçer, Cemil Adıcan, Şaban Özel, Batuhan Karadeniz ( Dk. 46 Artun Akçakın)



Goller: Dk. 20 (penaltıdan) ve 23 Batuhan Karadeniz, Dk. 36 Mertcan Çam (Şanlıurfaspor)



Sarı kartlar: Dk. 60 Alpay Koçaklı (Gaziantepspor) Dk. 70 Cemil Adıcan (Şanlıurfaspor)