Gaziantepspor dibe vurdu

Spor Toto Süper Lig'deki son 9 müsabakasını kaybeden Gaziantepspor, büyük umutlarla başladığı sezonda beklentilerin uzağında kaldı.

Süper Lig'deki son 9 karşılaşmasını yitiren Gaziantep ekibi, bir maç eksiğiyle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başkent temsilcisiyle yapacağı müsabaka ertelenen Gaziantepspor'un, 18 maç sonunda 11 puanı bulunuyor.



LİG İSTATİSTİKLERİNDE DİBE VURDU



Gaziantepspor, Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından istatistiklerde de diğer takımların gerisinde kaldı.



Ligde en az puan toplayan takım olan kırmızı-siyahlılar ayrıca, ligin en az galip gelen (3), en çok yenilen (13) ve en kötü averaja (-19) sahip ekibi konumunda bulunuyor.



Gaziantep ekibi ayrıca, kalesinde gördüğü 34 golle Aytemiz Alanyaspor'un ardından ligin en çok gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.