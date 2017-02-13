Gaziantepspor evinde kazandı

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.

9 haftadır kazanamayan Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Adanaspor'u ağırladı.



10. dakikada savunmanın pas hatasıyla topla buluşan Gueye ceza sahasına girer girmez cepheden şutunu çekti ancak kaleci Victor, topu kornere çeldi.



17. dakikada ceza yayını dışında topla buluşan Roni, topu kontrol ettikten sonra kaleye şansını denedi fakat meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.



35. dakikada Koman'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ronei, sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İkinci yarı



55. dakikada Gaziantepspor aradığı golü buldu. Ani gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanatta topla buluşan Ghilas, ortasında topu arka direğe doğru gönderdi. O noktada Ben-Hatira topa kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



Karşılaşma Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.