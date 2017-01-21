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21 Ocak 2017 23:07 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2017 23:12

Gaziantep'e Brezilyalı futbolcu

Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcinho'yu renklerine bağladı.

Gaziantep'e Brezilyalı futbolcu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio de Souza Gregorio Junior'ı (Marcinho) 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Premier Lig ekibi Ufa'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Marcinho'ya 'hoş geldin' diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: MarcinhogaziantepsporMarcio de Souza Gregorio Junior


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