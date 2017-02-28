Gaziantep ve Adıyaman'da 3 canlı bomba tutuklandı

Gaziantep ve Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden canlı bomba olduğu değerlendirilen 3'ü tutuklandı.

Gaziantep merkezli operasyonla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de "sorumlu düzeyde" faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 grubunun bulunduğu belirtildi.



Bu gruplarla ilgili geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Askeri kanat sorumlusu Mehmet Fatih Alıcı, 7 Şubat 2017 tarihinde yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanmıştı. 29 Ocak 2017 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada Murat Dayan ve Mehmet Fatih Alıcı isimli şüphelilerin yapılan çapraz sorguları neticesi alınan ifadeleri, yapılan fotoğraf teşhisleri ve kullanılan teknikler sayesinde yaptırılan yer göstermeleri sonrasında düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütü içerisinde beraber savaşçı ve canlı bomba eğitimi alan E.S. ve M.Y. isimli şüpheliler, 14 Şubat 2017 tarihinde, yine canlı bomba eğitimi alan ve Adıyaman ilinde olduğu tespit edilen A.P. isimli şüpheli, 22 Şubat 2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalanmışlardır. 3 canlı bomba şüphelisiyle beraber toplam 5 şüpheli şahıs, haklarında yapılan tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilmiş ve canlı bomba olduğu değerlendirilen 3 kişi tutuklanmıştır."



Açıklamada, diğer 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi