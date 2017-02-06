Gaziantep-Kilis-Mardin-Şanlıurfa

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal ile Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.



Mardin'deki temaslarının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Ceylanpınar'a gelen Akar, Muratlı Karakolunda Kaymakam Ahmet Karatepe ve Belediye Başkanı Menderes Atilla ile bir araya geldi.



Akar ve beraberindekiler, daha sonra sınır hattında incelemelerde bulundu.



MARDİN VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Mardin'e gelen Hulusi Akar, Valiliği ziyaret etti.



Valilik şeref defterini imzalayan Akar, daha sonra Vali Mustafa Yaman ile bir süre basına kapalı görüştü.



Ziyarete 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Zafer İzcan da eşlik etti.



Orgeneral Akar'ın ildeki birliklerde denetleme ve incelemede bulunduğu belirtildi.



GAZİANTEP VE KİLİS



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Gaziantep ve Kilis'teki birliklerde de denetleme ve ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Akar'ın Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Gaziantep ve Kilis'teki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtilerek, "Orgeneral Akar, harekat merkezine giderek bölgedeki komutanlıklardan Fırat Kalkanı ve terörle mücadele harekatlarına ilişkin son durum ve gelişmelerle ilgili bilgi ve değerlendirmeleri aldı." denildi.