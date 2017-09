Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram yoğunluğu

Büyüklüğü ve barındırdığı türler bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda hizmete sokulan Hayvanat Bahçesi, barındırdığı 300 türdeki 7 bin hayvanla yerli ve yabancı turistlerin kentte ilk uğradığı mekanlarından biri haline geldi.



Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 10 günlük bayram tatilinin 8'inci gününde 120 bin kişi tarafından ziyaret edildi.



Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde Hayvanat Bahçesi'nde yoğunluk oluşturuyor.



Hem nesli tükenen hem de halen doğada bulunan vahşi hayvanların dondurularak tanıtıldığı Zooloji ve Doğa Müzesi, en çok ziyaret edilen mekanların başında geliyor.



Meksika'dan getirilen fokların gösterisi ise özellikle çocukların ilgisini çekiyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini ancak yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Tatilin 8. günündeyiz ve ziyaretçi sayımız 120 bini aştı. Bu yüzden oldukça mutluyuz. Bu artışta tabii ki hafta içerisinde şempanzemiz 'Can' ve aslanımız 'Cesur' ile ilgili haberlerin ulusal ve uluslararası medyada yer alması da etkili oldu. O haberlerin de etkisiyle ziyaretçilerin buraya ilgisi daha da arttı."



Yıl sonuna kadar 3,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Özsöyler, tatil süresince en çok ilgiyi Zooloji Müzesinin, Can ve Cesur ile fok gösterilerinin çektiğini kaydetti.



Ziyaretçilerden Muharrem Odabaşı, bayramın ilk gününde kurbanlarını kestikten sonra gün içerisinde bazı aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlattı. Daha sonra çocuklarını eğlendirmek için Hayvanat Bahçesi'ne geldiklerini söyleyen Odabaşı, çocuklarla keyifli dakikalar yaşadıklarını dile getirerek, keyifli zaman geçirmek isteyenleri buraya davet etti.