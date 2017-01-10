Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmada bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmada bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişindeki çatışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.



Emniyet binası ve çevresi ile kentin farklı bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.



Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişi veya kişilerin yakalanması için kentin çeşitli noktalarında başlatılan operasyonlar sürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuş, saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir." denildi.



OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI



Çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı ya da düzenek bulunup bulunmadığını inceleyen olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamladıktan sonra buradan ayrıldı.



Etkisiz hale getirilen teröristin cenazesi, cenaze aracıyla İl Emniyet Müdürlüğü önünden alınarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Çatışmanın ardından güvenlik amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatılan emniyetin çevresindeki yollar da yeniden trafiğe açıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki park halindeki araçlar, çalışmalar kapsamında çekildi. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede durum normale döndü.



ÇATIŞMADA YARALANAN POLİS MEMURUNUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR



İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde çıkan, bir teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından yaralanan ve ambulansla SEV Amerikan Hastanesine kaldırılan polis memurunun ameliyata alındığı belirtildi.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan polisin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ve bazı birim amirleri, yaralı polisin tedavi gördüğü hastaneye giderek, yetkililerden sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.