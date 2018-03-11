Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğal Yaşam Pazarı törenle hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Hayri Tütüncüler Parkı içerisinde kurulan Doğal Yaşam Pazarı düzenlenen törenle açıldı.

Pazarda, kadınların el emeği göz nuruyla yaptığı ürünler sergilenecek. Büyükşehir, ilk kez hem otopark hem de semt pazarı olarak kullanılacak fonksiyonel bir sistemi hayata geçirdi.

ŞAHİN: YEPYENİ BİR SİSTEMİ ŞEHRE KAZANDIRDIK

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ortak hedefin Gaziantep’e hizmet olduğunu aktararak, “Yıllardan beri bu bölgede bir medeniyet şehri olan Gaziantep’te hakikaten Kavaklık Mahallesi benim de rahmetli annemin de oturduğu Gaziantep’in eski mahallelerinden bir tanesi. Hep bir talep vardı.

Pazar yerine ulaşmakta sorun yaşandığı belirtiliyordu. Bu şekilde hem otopark ihtiyacını giderecek hem gerektiğinde pazara dönüşecek yeni bir sistemi Gaziantep’te yalnızca Kavaklık için kurduk.

Kadınlarımız için bir kadın başkan olarak hem köyden gelen organik ürünlerimizin burada halkımızla şehirle buluştuğu hem hanımların el emeğinin ekonomiye kazandırıldığı özgün bir çalışmanın açılışını yapacağız.

ARTIK PAZARLAR AVM’DE KURULMAYACAK

Yıllardır hep 8 Mart Dünya kadınlar Gününü AVM’lerin içerisinde yılda bir defa yaptığımız çalışmayı artık haftada bire dönüştürüyoruz. Semt pazarı talebi var.

Bununla ilgili arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 2 düşünce var. Sizin isteğinize göre yapacağız. Salı-Cuma mı yoksa haftada bir defa yeterli mi. Bunu size soracağız.

Amacımız niyetimiz ailenin huzuru mutluluğu hanımların el emeğinin ekonomiye katkısı. Çünkü güçlü birey, güçlü aile, güçlü millet, güçlü toplum, güçlü Gaziantep ve güçlü Türkiye için güçlü kadınlara ihtiyacımız var. Hafta içi otopark olacak, gerektiğinde hızlı esnek çabuk hareket eden bir sistemi hayata geçirmiş olacağız” dedi.

SURAN: ARTIK KADINLARIN BİR YERİ VAR

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Funda Suran ise, 2 yıldır bir alışveriş merkezinde ayda bir Pazar kurduklarını belirterek, “Başkanımızdan ‘Sürekli bir yerimiz olsun. Kadınlarımıza bir desteğimiz olsun’ yönünde bir talebimiz oldu.

Bizi kırmadılar. Kendisinin desteği sonucunda bugün çok mutluyuz. Ekonomiye katılan kadınlarımızın burada inşallah güzel sonuçlar elde ederek ailelerine destek olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Şahin, pazar yerini gezdi, açılan stantları tek tek dolaştı, kadınlarla birebir ilgilendi.

Kaynak: haber7