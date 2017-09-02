Gaziantep Basketbol'da transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Victor Rudd'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İsrail ligi temsilcisi Maccabi FOX forması giyen Rudd, Gaziantep ekibiyle resmi sözleşmeyi imzaladı.



Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 maçta 10,1 sayı, 4,3 ribaunt, 1,7 asist ortalamalarıyla oynayan 26 yaşında ve 2,06 metre boyundaki ABD'li oyuncu, İsrail liginde forma giydiği 36 maçta ise 12,1 sayı, 4,8 ribaunt, 2,3 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.