Gazeteci Şükrü Kızılot vefat etti

Vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot 59 yaşında hayatını kaybetti.

Vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot, 59 yaşında Ankara'da vefat etti.



Güven Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılot, 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle söz konusu hastanede yapılan ameliyatın ardından taburcu edildi.



8 Ağustos'ta tekrar hasteneye yatırılan Kızılot, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



1958'de Çorum'da dünyaya gelen Kızılot, uzun yıllar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı.



Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de dersler veren Kızılot'un, vergi ve muhasebe konularıyla ilgili olarak 58 kitap ve 4 bin civarında makalesi yayımlandı.



Şükrü Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri'nde ''Özden Alpdağ Özel Ödülü''ne layık görülmüştü.