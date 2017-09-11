Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadı yakalandı

Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadı Cemil Yavuz Karanfil İzmir'de yakalandı.

İstanbul Başakşehir'de kızının evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı İzmir'de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Alsancak semtinde devriye görevi yapan İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) bilgilerini kontrol etti.



Yapılan sorgulama sonucu Cemil Yavuz Karanfil'in Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı.



Gözaltına alınan zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Cemil Karanfil'in yakalandığında Cumhuriyet Meydanı üzerindeki çimlere uzanmış vaziyette olduğu, yorgun göründüğü ve sakallarını uzattığının görüldüğü öğrenildi.



- Olay



İstanbul Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'a giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmış, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini yaralamıştı. Karanfil, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.



Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.