Gazeteci Demirel'in katil zanlısı damadı İstanbul'a getirildi

Başakşehir'de kızının evinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel'in İzmir'de yakalanan katil zanlısı damadı İstanbul'a getirildi.

Başakşehir'de kızının evinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen Yeni Akit gazetesinin genel yayın yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı damadı Cemil Yavuz Karanfil, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de Güven Timlerince devriye görevi sırasında yakalanan zanlı Karanfil'i, İzmir'e giderek teslim aldı.



Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Karanfil'in emniyetteki işlemleri sürüyor.



OLAY



İstanbul Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'a giden gazeteci Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil ile tartışmış, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil, yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini yaralamıştı. Karanfil, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.



Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Demirel olay yerinde hayatını kaybederken, Esma Karanfil ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı.