Gazete çalışanlarının 3 bin 717'si sarı basın kartı sahibi

Basın İlan Kurumunca açıklanan verilere göre Türkiye'de bin 122 gazetenin resmi ilan yayınlama hakkı bulunuyor.

Basın İlan Kurumunca (BİK), Türkiye'de resmi ilan yayınlama hakkına sahip bin 122 gazetede toplam 8 bin 858 kişinin çalıştığı, bunların 3 bin 717'sinin sarı basın kartı sahibi olduğu bildirildi.



BİK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de basın çalışanlarına ilişkin istatistiksel bilgilere yer verildi.



İstatistiklerde, resmi ilan yayınlama hakkına haiz süreli yayınların 2017 yılına ait, iller bazında asgari kadrolarında yer alan fikir işçilerinin cinsiyetleri ve eğitim durumlarına göre dağılımları yer aldı.



İstatistiklere göre, resmi ilan yayınlama hakkına sahip bin 122 gazete bulunuyor. Bu gazetelerde toplam 8 bin 858 kişi çalışıyor. Çalışanların 6 bin 199'unu erkekler, 2 bin 659'unu kadınlar oluşturuyor. Temmuz 2017 itibarıyla çalışanların 3 bin 717'si sarı basın kartı sahibi.



İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında resmi ilan yayınlama hakkına haiz gazetelerde çalışan sayısı 190 olarak saptandı. İstanbul, Balıkesir, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Konya, İŞKUR işbaşı eğitim programları kapsamında en fazla istihdamın gerçekleştiği iller olarak belirlendi. Türkiye genelinde 81 ilin 54'ünde İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında çalışanlar yer alıyor.



BİK'in verilerine göre, bu süreli yayınlarda iletişim fakültesi mezunu bin 464 kişi çalışıyor. İletişimle ilgili meslek yüksekokullarından mezun sayısı 352, ilk ve ortaöğretim mezunu sayısı ise 4 bin 946 olarak tespit edildi.