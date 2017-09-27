IKBY'deki gayrimeşru referandumun sonuçları açıklandı

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, anayasaya aykırı referandumda yüzde 92,73 evet oyu çıktığını açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği anayasaya aykırı referandumda yaklaşık yüzde 93 evet oyu çıktığı bildirildi.



IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hındirin Muhammed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında referanduma ilişkin ilk sonuçları açıkladı.



Muhammed, statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti ve diğer bölgeler dahil olmak üzere referandumda yüzde 92,73 evet, yüzde 7,27 hayır oyu kullanıldığını ifade etti.



Komisyon Başkanı Muhammed, gayrimeşru referanduma toplam katılımın ise yüzde 72 olduğunu kaydetti.



