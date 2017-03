"Gayrimenkul sertifikası" için talep toplama süreci başlıyor

Türkiye'de ilk kez Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Makro İnşaat'ın Park Mavera 3 projesinde uygulanacak gayrimenkul sertifikası için 29-30-31 Mart'ta talep toplanacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, GayrimenkulSertifikası'nın Türkiye'de uzun zamandır konuşulduğunu, projeye çok emek verildiğini belirtti.



Projenin Mart ayı sonunda halka arz edileceğini belirten Turan, "Yeni yasaya göre ilk uygulamayı da TOKİ olarak biz bir projemizde gerçekleştiriyoruz. İnşallah 29, 30, 31 Mart'ta talep toplamaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Gayrimenkul Sertifikası'na ilişkin bilgi veren Turan, gayrimenkulsertifikasının, her projeden her gelir grubundaki vatandaşların o yatırımdan kar elde etmesini ya da faydalanmasını sağlayacak bir model olarak tanımlanabileceğini belirtti.



Turan, projenin uygulanma şekline ilişkin şunları kaydetti:



"Mesela projemizde daire fiyatları 400-500 bin lira ama bunu sizin almaya gücünüz yetmiyor. Şu anda 30-40 bin liralık bir birikiminiz var. Açıklanan rakamları bölgesine göre inceliyorsunuz. Ondan sonra da birikiminiz oranında bu gayrimenkul sertifikasından, dairelerden pay alıyorsunuz. Başakşehir'de bir inşaat firması ile geliştirdiğimiz projenin yaklaşık yüzde 30'unu, sitede 700 daire var, bunun yaklaşık 200 dairesini sertifikalandırdık. Sertifikalandırdığımız bu 200 dairenin pay senetlerini oluşturduk, her bir payı 42,5 lira. Her 100 pay da yaklaşık 1 metrekarelik ortalama kullanıma tekabül ediyor. Vatandaşlarımız bu 42,5 liralık pay senetlerinden alacaklar."



Her dairenin konumuna, cephesine, katına göre pay oranının değişebileceğine dikkati çeken Turan, dairelerin tesliminin öncelik sırasına yani ilk müracaata göre yapılacağını söyledi.



Turan, şöyle devam etti:



"Her bir daire konumuna ve cephesine göre birisi 10 bin payken, diğeri 11 bin pay olacak. Zemin katı 9 bin payken, diyelim 3'üncü katı 10 bin pay şeklinde olacak. Siz payları borsadan topladığınızda elinizdeki hisseler, diyelim ki siz burada üçüncü kattaki daireyi beğendiniz, bu üçüncü kattaki dairenin de yayınlanan belgelerde 10 bin pay olduğunu görüyorsunuz. 10 bin pay ortalama olarak metrekareyi veriyor. Sertifikaları borsadan topladığınızda 10 bin payı toparladınız, gelip 'Ben bu 10 bin payı topladım, bu sertifikaları alın ve bana şu daireyi borsa dışına çıkarın, sistemin dışına çıkarın' diyebiliyorsunuz."



- "BU PROJENİN BİTİRME GARANTİSİ BİZİZ"



TOKİ Başkanı Turan, proje süresince konut alabilecek kadar pay biriktirenlerin istediği konutu alabileceğini, projenin bitme süresine kadar yeterli payı toplayamayanların ise o günkü değer üzerinden elindeki sertifikaları satabileceğini söyledi.



Sertifika alıp satmanın borsadaki sistem ile aynı olduğunu vurgulayan Turan, gayrimenkul sertifikasının helal bir finansal enstrüman olduğunu dile getirdi.



Projenin garantörünün TOKİ olduğunu vurgulayan Turan, "Bu projenin bitirme garantisi TOKi olarak biziz. Bütün şartlarını biz garanti altına alıyoruz ve biz zaten bu işi yapan bir kuruluşuz. Gayrimenkulsertifikasının gelişeceğine ve gelişmesi gerektiğine çok inanıyorum. Herhangi bir vatandaşımız borsadan bir hisse senedi aldığında bir şirketin iç yapısını çok bilme şansı yok, açıklanan rakamlarla biliyor. Biz bir gayrimenkul sertifikası arz ettiğimizde ise vatandaşımız bu bölgede bu proje bu daire şu anda bu fiyatları eder mi, gelecekte bu fiyatları eder mi? Çok rahatlıkla piyasadan gidip, görebilir." diye konuştu.



Turan, başka iller için de çalışma yaptıklarını, illere göre pay fiyatının değişeceğini kaydetti.​