Gayrimenkul sertifikası dönemi başladı

SPK Başkanı Ertaş, gayrimenkul sertifikalarının vatandaşların bir ev veya iş yerinin tamamını veya bir kısmını satın almalarını kolaylaştıran bir finansal araç olduğunu bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Türkiye’de ilk kez Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Makro İnşaat’ın Park Mavera 3 projesinde uygulanacak gayrimenkul sertifikası sistemine ilişkin düzenlenen toplantıda konuştu.



Gayrimenkul sertifikalarının, vatandaşların bir ev veya iş yerinin tamamını veya bir kısmını satın almalarını kolaylaştıran, gayrimenkul şirketlerinin de faizsiz finansman elde etmelerine imkan sağlayan bir finansal araç olduğunu belirten Ertaş, gayrimenkul sertifikası ihraç edebilmek için ihraççı şirketin önce bir proje hazırlaması, sonra ilgili belediyeden ve diğer kurumlardan gerekli ruhsat ve izinleri alması ve ardından SPK’ya başvurması gerektiğini vurguladı.



"FAİZSİZ FİNANS SİSTEMİNE UYGUN OLARAK TASARLANDI"



SPK tarafından yapılan düzenlemeyle gayrimenkul sertifikasına yatırım yapan vatandaşların haklarının korunmasının öncelikli ilke olarak benimsendiğinin altını çizen Ertaş, “Bu projenin tamamlanma garantisi TOKİ tarafından sağlanmıştır. Bu çerçevede gayrimenkul sertifikası satışından toplanan paranın başka alanlarda kullanılması yasaklanmıştır. Dolayısıyla projenin yarım kalma ihtimali ortadan kaldırılmıştır.” ifadelerini kullandı.



PROJE YARIM KALMAYACAK



Ertaş, “Faizsiz finans sistemine de uygun olarak tasarlanmış olan gayrimenkul sertifikalarının yaygınlaşması, hedefi uluslararası bir finans merkezi olmak olan ülkemizin bu amacına da katkı sağlayacaktır.” yorumunu yaptı.



Gayrimenkul sertifikası ihracında paranın projenin tamamlanma yüzdesine göre ihraççı şirkete aktarılacağını belirten Ertaş, projenin yarım kalma ihtimalinin sonlandırıldığını söyledi.



"GAYRİMENKUL SERTİFİKASI HELAL BİR FİNANSAL ENSTRÜMAN"



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan da gayrimenkul sertifikası ihracının sadece gayrimenkul sektörü değil finansal piyasalar için de önemli olduğunu ifade etti.



Gayrimenkul sertifikasının helal bir finansal enstrüman olduğunu, kar ya da zarar garantisinde bulunmadıklarını aktaran Turan, gayrimenkul sertifikası ihracının hem TOKİ ve iştirak şirketleri hem de özel sektör tarafından bundan sonra yoğun şekilde kullanılacağını söyledi.



Turan, halka arz için uygun zaman olup olmadığı sorusu üzerine, “Projemize güveniyoruz. Sektöre güveniyoruz.” cevabını verdi.