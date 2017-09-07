Gasp parasıyla altın emzik

Bakırköy'de takip ettikleri otomobili silah zoruyla durdurup 2 milyon 200 bin dolar gasp ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a altın almak için gelen 3 kişinin otomobili Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde silahlı kişilerce durduruldu. Silah tehdidiyle otomobilde bulunan 2 milyon 200 bin dolar gasp eden şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.



Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit eden polis, kimliklerini tespit etti.



Hatay'da belirlediği adreslere operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda Okmeydanı'nda adreslere düzenlediği baskınla 3 şüpheliyi de yakaladı.



Şüphelilerden Ahmet Ş'nin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, mala zarar verme, oto hırsızlığı ve hırsızlıktan 6 suç kaydı, Mehmet Ş'nin 5 oto hırsızlığı, 10 evden hırsızlık, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından emniyette 24 suç kaydının ve hakkında 12 aranmasının bulunduğu öğrenildi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 673 bin lira, 3 lüks otomobil, 3 bilezik, 2 yüzük, 4 kolye, küpe ve altın emzik ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.