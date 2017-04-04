Gardıroptan kiralık eve

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan ve bir süre gardıropta yaşayan 5 kişilik aile, Büyükşehir Belediyesince kirası karşılanan eve yerleşti.

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan ve bir süre gardıropta yaşayan 5 kişilik aile, Büyükşehir Belediyesince kirası ödenen eve yerleştirildi.



Kent merkezindeki Atatürk Mahallesi'nde ikamet ettiği evden kirasını ödeyemediği için çıkarılan 34 yaşındaki Veysi Hurma, 2 hafta önce eşi Dilek, çocukları Türkan, Mustafa ve Mehmet ile gardıropta yaşamaya başlayınca, durumdan haberdar olan yetkililer harekete geçti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince yerleştirildikleri otelde yaşamaya başlayan aileye, başta gıda ve giyim olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuldu. Hurma ailesi, daha sonra kirası Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak bir ev aramaya başladı. Kısa sürede evi bulan aile, belediye ekiplerinin yardımıyla eve yerleşti.



Veysi Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanın bir evinin olmasının çok güzel olduğunu söyledi.



Başlarını sokabilecekleri bir eve kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Hurma, "Hiçbir yer ne kadar da iyi olsa insanın evi gibi olmaz. Çok şükür ki bu evi bulduk. Büyükşehir Belediyesinin büyük katkısıyla yerleşeceğiz, belediyeye çok teşekkür ediyorum." dedi.



Evinin kirasının bir yıl boyunca Büyükşehir Belediyesince ödeneceğini aktaran Hurma, bu sayede maddi olarak kısa sürede toparlanacaklarını dile getirdi.



Hurma, kendilerini ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve evinin kirasını bir yıl boyunca ödeyecek Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile iş imkanı sağlayan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.