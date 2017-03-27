Gardıroba yerleşen aile iş buldu

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği için evden çıkarılan ve bir süre gardıropta yaşadıktan sonra otele yerleştirilen 5 kişilik ailenin babası Veysi Hurma'ya, Haliliye Belediyesi tarafından iş verildi.

Kent merkezindeki Atatürk Mahallesinde ikamet ettiği evden kirasını ödeyemediği için çıkarılan Veysi Hurma (34) önceki gün eşi Dilek (28), çocukları Türkan (5), Mustafa (7) ve Mehmet (12) ile gardıropta yaşamaya başlayınca, durumdan haberdar olan yetkililer harekete geçti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirildikleri otelde yaşamaya başlayan aileye, başta gıda ve giyim olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunuldu. Hurma ailesi, kirası Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak bir evi bulmak için de arama çalışmalarına başladı.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, makamında kabul ettiği Veysi Hurma ile sohbet ederek, sorunlarını dinledi.



Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Hurma'ya mesleği olan kaynakçılık alanında iş verdiklerini belirtti.



Kentte ihtiyaç sahibi vatandaşlara beyaz masa birimi aracılığıyla gerekli desteğin sağlandığını kaydeden Demirkol, "Veysi hurma kardeşimize 'hayırlı olsun' diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte ailesiyle bütünleşecek, ailesiyle aynı çatı altında yaşayacaklardır. Evine ekmek götüren bir vatandaşımız daha önce kaybettiği ekmeğine yeniden kavuşacaktır." dedi.



BAKAN ÇELİK'E TEŞEKKÜR



Veysi Hurma da yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda hayırseverin kendisine destek olmak için aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yaşadığı olayın ardından yalnız olmadıklarını çok iyi hissettiklerini vurgulayan Hurma, "Duyarsız kalmadılar, herkese çok teşekkür ederim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik'e ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a gösterdikleri ilgi dolayısıyla teşekkür ederim. Sesimizi duyurabildik, bizi sahipsiz bırakmadıklarını bir kez daha kanıtlamış oldular. Halen yardım etmek isteyenler var, Allah kendilerinden razı olsun duyarsız kalmadılar. Türk halkı, bu konuda çok cüretkar, cebindeki son kuruşa kadar vermeye hazır bir halktır ben bunu biliyorum." dedi.



Dilek Hurma ise ailesine destek olan herkese teşekkür etti.



Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından çıkarılan 5 kişilik Hurma ailesi, bir süre elbise dolabında yaşamaya başlamıştı.