''Game of Thrones'un 8. sezonunda karakterlerin hepsi ölecek''

Dünyaca ünlü Game of Thrones'un final sezonuyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. HBO'dan bir yetkili, dizideki karakterlerin gelecek sezonda teker teker öleceklerini açıkladı.

Game of Thrones'un 7. Sezonu önceki sezonlara göre daha az şiddet içerdiği için seyircileri tarafından eleştirilmişti.

George R.R. Martin'in, sevilip sevilmemesine bakılmaksızın Ned Stark, Robb Stark, Jofreyy, Ramsay Bolton ve Lennister gibi dizinin ana karakterlerini aniden öldürmesine alışkın olan izleyiciler, geçen sezonda aradıkları heyecanı bulaadıklarından yakınmıştı. Ancak Game of Thrones'un final sezonunda bu durumun değişeceği açıklandı. Öyle görülüyor ki, 8. sezonda hiç kimse güvende olmayacak ve benzeri görülmemiş savaşlar, katliyamlar ve ciinayetler yaşanacak.

ABD'li kablolu TV ağı HBO'nun dizilerden sorumlu Başkan yardımcısı Francesca Orsi, Kudüs'te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, Game of Thrones'taki karakterlerin gelecek sezonda teker teker öleceğini söyledi.

Bu ölümlerin hiç beklenmedik ve acıklı olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırdığı karakterlerin sonunu okuduklarında ağladıklarını belirtti:

''FİNAL 15 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI''

''Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti.Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosundaki son birkaç cümle ise hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı.''

ABD'li televizyon kuruluşu HBO, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada fantastik dizi Game of Thrones'un heyecanla beklenen final sezonun 6 bölüm halinde 2019 yılında yayınlanacağını duyurmuştu.