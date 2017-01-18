Gambiya'da siyasi kriz büyüyor

Gambiya meclisi, devlet başkanı seçimini kaybeden Jammeh'in görev süresini 3 ay daha uzattı.

Gambiya meclisinin, devlet başkanlığı makamını devretmesi gereken Yahya Jammeh'in görev süresini üç ay daha uzattığı bildirildi.



Devlet televizyonunda yayımlanan haberde, geçen ay düzenlenen devlet başkanı seçimini kaybeden ve yarın görevi yeni devlet başkanı Adama Barrow'a devretmesi beklenen Jammeh'in görev süresinin uzatıldığı duyuruldu.



Gambiya meclisinin kararıyla Jammeh'in üç ay daha devlet başkanlığı görevini yürüteceği vurgulandı.



Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı basın açıklamasında, Jammeh'in bu tutumuyla mirasını ve Gambiya'yı tehlikeye attığını söyledi.



Jammeh'in, Gambiya halkını dinlemesi gerektiğini belirten Kirby, "Devlet Başkanı Jammeh, Gambiya halkının iradesini ve perşembe günü barışçıl bir şekilde iktidarı devretme fırsatını kaybediyor. Bu davranışlarla Gambiya'yı tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.



İNGİLTERE'DEN SEYAHAT UYARISI



İngiltere ise Gambiya'da devam eden siyasi kriz ve olası askeri müdahale nedeniyle vatandaşlarını zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



Resmi makamlardan yapılan açıklamada, "Eğer hala Gambiya'daysanız olası askeri müdahale nedeniyle bu ülkeden ayrılmalısınız." uyarısında bulunuldu. İngiltere'deki bazı turizm şirketleri de deniz turizminin ön planda olduğu Gambiya'da bulunan yaklaşık bin İngiliz turistin ülkelerine geri dönebilmesi için ek uçak seferleri düzenlendiğini bildirdi.



JAMMEH, 90 GÜNLÜK OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETMİŞTİ



Öte yandan ülkede 1 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden Jammeh, dün devlet televizyonundan, 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurmuştu.



Seçimlere "görülmemiş düzeyde yabancı katılım" olduğunu öne süren ve sonuçlara itiraz ettiğini hatırlatan Jammeh, anayasa mahkemesinin seçim sonuçlarıyla ilgili kararının beklenmesi gerektiğini belirtmişti.



OHAL süresince temel özgürlüklerin korunacağını savunan Jammeh, OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.



Seçimin galibi olan ve güvenlik sebebiyle Senegal'in başkenti Dakar'da kalan Birleşik Demokratik Partisi (UDP) lideri Adama Barrow ise Jammeh'in itirazlarına rağmen perşembe günü göreve başlayacağına yemin etmişti.



Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş da Jammeh'e, anayasaya uyma ve görevi bırakma çağrısı yapmıştı. ECOWAS, görevi bırakmaması halinde askeri müdahaleyle Jammeh'i devireceklerini bildirmişti.



İlk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı. Afrika Birliği Güvenlik ve Barış Konseyi de yarından itibaren Jammeh'i meşru devlet başkanı olarak tanımayacağını duyurmuştu.