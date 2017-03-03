Galatasaraylılar Platformu hayata geçiyor

Galatasaray Kulübünde genel kurul üyelerinin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağı bir yapı olarak planlanan Galatasaraylılar Platformu, faaliyete geçiyor.

Platformun basın sözcülüğünü üstlenen Ali Fatinoğlu, yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden aktif iletişim halinde bulunan üyeler başladıkları süreçte, herkesin fikrini söyleyebileceği bir kürsü olmak istediklerini söyledi.



Galatasaray'da genel kurul üyelerinin kimsenin adamı olmadığını vurgulayan Fatinoğlu, "Bizim bir başkanımız yok, başkan adayımız da yok. Galatasaray'ın menfaatleri için oluşmuş bir yapıyız. Bizler kimsenin adamı olmayı kabul etmeyiz. Galatasaray'ın menfaatlerini konuşmak için bir araya geldik. Bir muhalefet değiliz." diye konuştu.



"GİDİŞATTAN MEMNUN OLUP OLUNMADIĞI ÜYELERİN KARARI"



Ali Fatinoğlu, Galatasaray yönetimine yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde platformun kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili olarak, "Gidişattan memnun olup olunmadığına genel kurul üyeleri karar verecek. Bizler sadece bir kürsü oluşturuyoruz." dedi.



Platform çerçevesinde genel kurul üyeleriyle fikir alışverişine girileceğini anlatan Fatinoğlu, "Burası bir başkan adayını ön plana taşımayı amaçlamıyor. Galatasaray'ın üst seviyesindeki kişilerin hepsinin içinde olduğu bir yapı oluştu. Bu yapı artık sahaya çıkıyor. Herkesin fikrini söylemesi için genel kurul üyelerini toplantıya çağırıyor. Kesinlikle yönetimi devirme hareketi değiliz. Galatasaray'ın nasıl daha iyi noktalara taşınabileceği yönünde çalışmaların önünü açacağız. Bir nevi arama konferansı olacak." değerlendirmesini yaptı.