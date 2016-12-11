Galatasaraylı oyuncular polise koştu

Karşılaşmaya "Terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıkan her iki takım futbolcuları, görevli polislere karanfil verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosunda tek değişiklik oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişikliğe giderek, Sabri Sarıoğlu'nun yerine Martin Linnes'i oynattı.



Sabri Sarıoğlu, maçın yedekleri arasında yer aldı.



SABRİ 5 MAÇ SONRA YEDEK



Sarı-kırmızılı futbolcu Sabri Sarıoğlu, ligde 5 maç aradan sonra yedeğe çekildi.



Takımının bu sezon ligde oynadığı 13 maçın 12'sinde şans bulan ve 11 müsabakaya ilk 11'de başlayan Sabri, 8. haftadaki Trabzonspor müsabakasının ardından ilk kez yedek soyundu.



LİNNES MEVKİİNE DÖNDÜ



Sezonun ilk haftasında Kardemir Karabükspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan ve savunmanın sağında görev alan Linnes, beklentilerin çok altında kalan performansı sonrası henüz 39. dakikada oyundan alınırken, yeniden süre alabilmek için 12. haftaya kadar beklemek zorunda kaldı.



Lionel Carole'ün sarı kart cezalısı olması nedeniyle Bursaspor karşısına ilk 11'de çıkan ve sol bekte görev alan Norveçli oyuncu, performansıyla göz doldurmasına karşın, Carole'ün cezasını doldurmasının ardından son oynanan Kasımpaşa maçında da yedek soyunmak durumunda kaldı ve son 2 dakikada oyuna girebildi.



"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"



Galatasaray ve Gaziantepspor takımları, dün Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısına tepki olarak sahaya birlikte çıktı.



İki takım oyucuları, karışık olarak ellerinde, "Terörü lanetliyoruz" yazılı bir pankartla sahaya çıkarlarken, ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Futbolcular, seremoni sonrasında ellerindeki karanfilleri görevli polislere verdi.



Öte yandan, taraftarların yaptığı tezahüratlar üzerine sarı-kırmızılı futbolcu Selçuk İnan, saha kenarındaki polislerden birini yanına alarak tribünlere götürdü. Bu esnada taraftarlar alkışladı.



TARAFTALRDAN TERÖR SALDIRISINA TEPKİ



Galatasaray-Gaziantepspor maçında taraftarlar, İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi.



Müsabakayı izleyen hem Galatasaraylı hem de Gaziantesporlu taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratı yaptı.



Çevik kuvvet polislerinin sahaya girişinde, tribünlerden alkışlar yükseldi. Futbolseverler, güvenik güçleri lehine tezahüratlarda bulunarak, moral vermeye çalıştı.



Ayrıca, seremoni sırasında Odeabank kapalı tribünde dev bir Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: AA