Galatasaray'ın kalesi düştü

Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Beşiktaş'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, bu sezon sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çekiyor.

Derbi maçı kaybettiği lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı maçlarda beklenen performansı ortaya koyamıyor.



Süper Lig'de 40 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, bu sezonki 6 yenilgisinin 4'ünü taraftarı önünde oynadığı maçlarda yaşadı.



Galatasaray, böylece 2010-2011 sezonun devre arasında hizmete giren stadı Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 maç kaybetti.



Sahasında oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki 11 maçtan ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.



SAHASINDA 12 PUAN KAYBETTİ



Galatasaray, bu sezon Türk Telekom Arena'da Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.



Sahasında Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 10. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 yenildi.



Türk Telekom Arena'da 20. hafta maçında Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, 22. haftada ise derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.



Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki mağlubiyetlerini ise 11. haftada 2-0'lık skorla Fenerbahçe, 18. haftada da 2-1'le Kardemir Karabükspor karşısında yaşadı.



Galatasaray, iç saha maçlarında 12, deplasman maçlarında ise 14 puan yitirdi.



6 SEZON SONRA GELEN ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER



Galatasaray, Süper Lig'de 6 sezon sonra sahasında üst üste mağlubiyetler aldı.



Sarı-kırmızılı takım, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiği 2010-2011 sezonunda sahasında bir kez üç bir kez de iki maçı peş peşe puansız bitirdi.



Galatasaray, bu sezon ise Türk Telekom Arena'da 8 ve 10. hafta maçları ile 20 ve 22. hafta maçlarını art arda yitirdi.