Galatasaray'ın en 'hırçını' Tolga Ciğerci

Spor Toto Süper Lig'de sezonu dördüncü tamamlayan Galatasaray'da Tolga Ciğerci, bir kırmızı ve 7 sarıyla en fazla kart gören futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu dördüncü sırada bitiren Galatasaray'da en "hırçın" futbolcu Tolga Ciğerci oldu.



Sarı-kırmızılı futbolculara, bu sezon Süper Lig maçlarında toplamda 3 kırmızı, 63 sarı kart gösterildi.



Almanya'nın Hertha Berlin ekibinden sezon başında transfer edilen Tolga Ciğerci, lig müsabakalarında bir kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, 7 defa da sarı kartla uyarıldı.



Galatasaray ile bu sezon 24 lig maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 30. haftada Kasımpaşa ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek, oyundan ihraç edildi.



Tolga Ciğerci, bu sezon gördüğü kırmızı ve sarı kartlar nedeniyle iki maçta cezalı duruma düşerek, takımını yalnız bıraktı.



Galatasaray'da bu sezon Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Armindo Bruma ve Hakan Balta da lig maçlarında kırmızı kart gördü.



Galatasaray'da bu sezon 5 futbolcu, Süper Lig'i ceza sınırında tamamladı.



Sarı-kırmızılı futbolcular Sabri Sarıoğlu, Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, sezonu 3 sarı kartla bitirdi.