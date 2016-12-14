Galatasaray'ın borcu 1 milyar 623 milyon lira

Galatasaray Kulübünün 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray Kulübünün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında, başkan yardımcısı Eşref Alaçayır, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.



Alaçayır, 30 Eylül 2016 itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 623 milyon lira, alacaklarının ise 545 milyon lira olduğunu dile getirdi. Alaçayır, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 78 milyon lira olduğunu kaydetti.



Eşref Alaçayır, son dönemdeki borç artışının kur farkı ve faizlerden kaynaklandığını ifade etti.



Galatasaray Kulübünün 30 Haziran 2016 itibarıyla toplam borcu 1 milyar 564 milyon lira olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA