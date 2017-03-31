Galatasaray Odeabank'tan tatsız veda

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, İspanya temsilcisi Baskonia'ya 103-80 yenildi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, İspanya temsilcisi Baskonia'ya 103-80 yenildi.



Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 19. yenilgisini aldı. Play-off'u garantileyen İspanyol temsilcisi Baskonia ise 17. galibiyetine ulaştı.



Maç öncesi taraftarların küfürlü tezahüratı nedeniyle başantrenör Ergin Ataman'ın beklenmedik bir şekilde sahayı terk etmesiyle şok yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, buna rağmen maça iyi başlayarak ilk dakika içinde Daye'nin basketiyle 4-0'lık üstünlük yakaladı. Baskonia, maçın 3. dakikasında Voigtmann ile 5-4 öne geçmesine rağmen sarı-kırmızılı ekip, Pleiss'in basketiyle 4. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 11-8. Hanga ile tekrar öne geçen konuk ekip, Diop'un basketiyle 1. periyodu 27-21 üstünlükle tamamladı.



Galatasaray Odeabank, 2. çeyrekte oyuna konsantre olmakta zorlandı. Savunmada ve hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında Diop'un pota altı basketiyle 17. dakikada farkı 20 sayıya (53-33) çıkaran Baskonia, soyunma odasına da 60-44 önde gitti.



İkinci yarıda alan savunmasıyla rakibini durdurmaya çalışan Galatasaray Odeabank, 25. dakikada Micov'un 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya kadar (67-57) indirdi. Uzun oyuncularıyla boyalı alanı iyi kullanmaya başlayan Baskonia, Diop'un sayılarıyla 3. periyodu da 80-66 önde geçmesini bildi.



Son periyotta oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, rakibine 23 sayı farkla 103-80 mağlup oldu.