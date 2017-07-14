Galatasaray'dan Semih Kaya'ya teşekkür

Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımına transfer olan Semih Kaya'ya, sarı-kırmızılı takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdan çıkarak 2009 yılında A takıma kadar yükselen Semih Kaya'ya teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Semih Kaya'nın Florya'da başlayan, 11 kupa ile taçlandırılan Galatasaray kariyeri, Sparta Prag'da devam edecek. Hizmetlerinden ve katkılarından dolayı Semih'e teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz."