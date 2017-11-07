Galatasaray'dan Muslera'ya jest

Galatasaray Kulübü, baba olan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya jest yaptı.

Galatasaray Kulübü, baba olan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya jest yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, bugün dünyaya gelen ve Kailash adı verilen Muslera'nın oğlu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



"SÖZLEŞME VE FORMA HAZIR. İMZALAR İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"



Uruguaylı kalecinin Twitter hesabı eklenerek yapılan fotoğraf paylaşımda, Kailash için hazırlanan formanın üzerinde sembolik sözleşme yer aldı. Fotoğraf ile paylaşılan mesajda, "Sözleşme ve forma hazır. İmzalar için sabırsızlanıyoruz." şeklinde esprili bir ifade kullanıldı.