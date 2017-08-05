Galatasaray hazırlık maçında Hertha Berlin'e yenildi

Galatasaray, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'e 2-1 yenildi.

Galatasaray, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'e 2-1 yenildi.



Avusturya'nın Steiermark eyaletine bağlı Kapfenberg kentindeki Franz Fekete Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray; Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Recep ve Gomis 11'iyle başladı.



Hertha Berlin ise sahaya Arstein, Pekarik, Skjelbred, Rekik, Darida, Esswein, Kalou, Langkamp, Ibisevic, Plattenhardt, Weiser 11'i ile çıktı.



Çok sayıda Galatasaray taraftarının da takip ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların yeni transferleri Badou Ndiaye ve Fernando Reges da görev aldı.



Hazırlıklarının Avusturya etabını tamamlayan Galatasaray, maçın ardından yurda dönecek.