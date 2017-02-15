Levent Nazifoğlu'ndan Tankut'a tepki

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'a tepki gösterdi.

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan ve Galatasaray'ın başına geçen Hırvat teknik adam Igor Tudor'un transferini GS TV'ye değerlendirdi. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut'un bu transferden dolayı kullandığı ifadeleri eleştiren Nazifoğlu, şunları kaydetti:



"Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı'nın öfkesini bir yere kadar anlayabiliriz. Ağır kelimeler kullandı. Kendilerine yakışmadı. Hatta 'Anadolu takımlarına yapılan darbe' olarak niteledi. Galatasaray düşmanlığı oluşturacak sözler kullandı. Buna gerek yoktu. Bizde de böyle kontratları olan futbolcular var. Çıkış maddelerine uyan paralar getirdiklerinde giderler. Bizim aklımıza ise bu sözler gelmez."



Igor Tudor'un Kardemir Karabükspor'la yaptığı sözleşmedeki çıkış maddesini öğrendiklerini aktaran Nazifoğlu, "Sportif AŞ ve yönetimde, teknik direktör konusu konuşuldu. Riekerink ile yolların ayrılmasına karar kılındı. Igor Tudor'un sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öğrenildi. Konuyu başkanımızın önüne getirdik, yönetim kurulu da kabul etti. Gönül ister ki böyle bir durumda olunmasın ama kontratlar karşılıklı yapılır." ifadelerini kullandı.